صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گاڑیوں کی آن لائن ٹرانسفر آف اونرشپ کی سہولت فراہم

  • اسلام آباد
گاڑیوں کی آن لائن ٹرانسفر آف اونرشپ کی سہولت فراہم

ہر ہفتہ ایف 9، ہر اتوارکچنار پارک میں بھی موبائل ٹیم موجود ہوگی، ایکسائزحکام

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ نے شہریوں کو آسان خدمات کی فراہمی کیلئے اپنی آن لائن، موبائل اور ڈور سٹیپ سروسز کو مزید مؤثر بنا دیا ہے۔ ڈائریکٹر ایکسائز بلال اعظم کے مطابق شہری ww.islamabadexcise.gov.pk پر موجود آن لائن سروسز کے ذریعے ٹرانسفر آف اونرشپ کیلئے درخواست جمع، گاڑی کی فزیکل انسپیکشن آئی ڈی حاصل، ٹرانسفر فیس اور چالان کی تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں۔ شہری اپنے موبائل فون میں Pak Appانسٹال کر کے بھی محکمہ ایکسائز کی مختلف سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، شہریوں کی سہولت کیلئے ہفتہ وار تعطیلات کے دوران خصوصی موبائل سروس بھی شروع کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ہر ہفتہ ایف 9پارک اور ہر اتوار کچنار پارک میں شام 4بجے سے 7بجے تک محکمہ ایکسائز کی موبائل ٹیم موجود ہوگی جہاں گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹرانسفر آف اونرشپ، پوسٹ ٹرانسفر اور دیگر متعلقہ خدمات موقع پر فراہم کی جائیں گی۔ شہری ہیلپ لائن 051-111-383-383پر رابطہ کر کے اپنی اپائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں جس کے بعد محکمہ کی ٹیم مقررہ وقت پر ان کی رہائش گاہ پہنچ کر مطلوبہ خدمات فراہم کرے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

تتلے عالی:اشیا خورونوش کی من مانی قیمتیں ،انتظامیہ بے بس

تتلے عالی میں پانچویں روز بھی بجلی بحال نہ ہو سکی، صارفین کو مشکلات

کمشنر کا گجرات کے مختلف علاقوں کا دورہ ،نکاسی آب کا جائزہ

پنڈی بھٹیاں :نکاسی آب کا نظام بند ،سڑکیں اور گلیاں جھیل

منشیات فروش کو 50سال قید با مشقت ،16لاکھ جرمانہ

پٹواری اور منشی فرد کیلئے ڈیڑھ لاکھ روپے رشوت لیتے گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امیر بھی اور عظیم بھی
مجیب الرحمٰن شامی
رؤف کلاسرا
نئی نسل بنام پرانی نسل
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جین زی کا دور
رشید صافی
کنور دلشاد
آزاد کشمیر، انتخابات اور تاریخ
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
جنک فوڈ اور لوچڑے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور قومی سلامتی کے تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل