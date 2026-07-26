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ڈی پی سی اجلاس نہ ہونے پر راولپنڈی پولیس کے ASIمایوس

  • اسلام آباد
ڈی پی سی اجلاس نہ ہونے پر راولپنڈی پولیس کے ASIمایوس

محکمہ پولیس میں ساڑھے تین سو سے زائد اسامیاں بدستورخالی ملازمین عرصہ سے ایک ہی رینک میں کام کرنے پر مجبور ،آ ئی جی سے نوٹس لینے کا مطالبہ

راولپنڈی (خبرنگار) محکمہ پولیس میں 10سال سے ترقی کے منتظر اے ایس آئیز کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ، ڈی پی سی نہ ہونے کی وجہ سے پولیس میں ساڑھے تین سواسامیاں خالی ہیں ، راولپنڈی ترقی سے محروم رہنے والا ڈویژن بن گیا ۔ سال 2016میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے عہدے پر کنفرم ہونے والے تھانیدار دس سال سے ایک ہی رینک میں ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان میں مایوسی اور شدید بے چینی پھیلی رہی ہے ۔ گزشتہ ڈیڑھ سال سے سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقیوں کیلئے ڈیپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں بلایا جا سکاجبکہ سب انسپکٹرز کی براہ راست بھرتی ہونے سے بھی ترقی کے راستے بند ہو رہے ہیں۔ ڈیپوٹیشن پالیسی کے تحت راولپنڈی ریجن سے اے ایس آئیز کو سپیشل پروٹیکشن یونٹ ، پنجاب کانسٹیبلری اور سی سی ڈی میں ڈیپوٹیشن پر بھجوایا جاناہے جس سے ریجن میں اے ایس آئی کی مزید سیٹیں خالی ہوجائیں گی۔ ترقی کے منتظر پولیس ملازمین نے آئی جی پولیس پنجاب راؤ عبدالکریم سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ڈی پی سی کا اجلاس بلا کر میرٹ پر ترقیاں دی جائیں۔

 

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