نوشہرہ، بچی سے درندگی کا مرتکب دکاندار گرفتار
نوشہرہ (نمائندہ دنیا) نوشہرہ اکبرپورہ بانڈہ شیخ اسماعیل میں دس سالہ بچی کے ساتھ جنسی درندگی کرنے والا دکاندار گرفتار۔۔۔
، بچی نیم بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال منتقل۔ تھانہ اکبرپورہ میں والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ والدہ کے مطابق بچی مقامی دکاندار سے ٹافیاں لینے گئی تووہ بچی کو د کان کے اندر لے گیا اور وہاں اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے ملزم ریاض ولد چنار کو گرفتار کر لیا ۔
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