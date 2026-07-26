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مردان، صوابی میں کارروائیاں 6پاسپورٹ ایجنٹس گرفتار

  • اسلام آباد
مردان، صوابی میں کارروائیاں 6پاسپورٹ ایجنٹس گرفتار

اسلام آباد/پشاور (اے پی پی) وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے )نے مردان اور صوابی میں کارروائیوں کے دوران 6پاسپورٹ ایجنٹس گرفتار کر لئے۔۔۔

، ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزم شہریوں سے غیر قانونی پاسپورٹ بنوانے ، دستاویزات کی پراسیسنگ اور بھاری رقوم وصول کرنے میں ملوث تھے ، ملزموں کے قبضے سے نقدی، موبائل فونز، پاسپورٹ سے متعلق ریکارڈ اور دیگر سامان برآمد کرلیا گیا۔

 

 

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