مردان، صوابی میں کارروائیاں 6پاسپورٹ ایجنٹس گرفتار
اسلام آباد/پشاور (اے پی پی) وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے )نے مردان اور صوابی میں کارروائیوں کے دوران 6پاسپورٹ ایجنٹس گرفتار کر لئے۔۔۔
، ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزم شہریوں سے غیر قانونی پاسپورٹ بنوانے ، دستاویزات کی پراسیسنگ اور بھاری رقوم وصول کرنے میں ملوث تھے ، ملزموں کے قبضے سے نقدی، موبائل فونز، پاسپورٹ سے متعلق ریکارڈ اور دیگر سامان برآمد کرلیا گیا۔
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