صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑواں شہروں کے گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے سخت انتظامات

  • اسلام آباد
جڑواں شہروں کے گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے سخت انتظامات

ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد کا مختلف گرجا گھروں کا دورہ، الرٹ رہنے کی ہدایت

اسلام آباد (خبرنگار) اسلام آباد ،راولپنڈی کے گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے اتوار کو خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد قاضی علی رضا نے شہر کے مختلف گرجا گھروں کا دورہ کیا۔ انہوں نے دورے کے دوران سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور ڈیوٹی پر موجود پولیس افسران کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کیں۔ ادھر گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے راولپنڈی پولیس نے بھی مو ٔثر انتظامات کیے۔ سی پی او حسن مشتاق سکھیرا کی ہدایات کے مطابق گرجا گھروں میں مکمل باڈی سرچنگ کے بعد داخلے کو یقینی بنایا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میپکو: بجلی چوری روکنے کیلئے پائلٹ پراجیکٹ شروع

پلس پراجیکٹ:افسروں کو روزانہ اہداف مکمل کرنے کا حکم

ملز کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کئے جائیں :بلال سلیم

معیاری سہولیات کی فراہمی انتظامیہ کی اولین ترجیح :عثمان طاہر

واسا کے زائد بلوں پر تاجروں کا احتجاج ، وصولی مؤخر

ڈی جی نادرا کی وفاقی محتسب ریجنل آفس انچارج سے ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
جاوید حفیظ
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر