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تلہ گنگ، کار اور ہائی ایس میں تصادم، 3افراد زخمی

  • اسلام آباد
تلہ گنگ، کار اور ہائی ایس میں تصادم، 3افراد زخمی

تلہ گنگ (این این آئی) بدھڑ ونہار کے قریب کار اور ہائی ایس میں تصادم کے نتیجے میں 3افراد زخمی ہو گئے جنہیں ریسکیو 1122کی ٹیم نے طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔۔۔

 بدھڑ ونہار کے قریب کار اور ہائی ایس میں تصادم کے نتیجے میں 3افراد زخمی ہو گئے جنہیں ریسکیو 1122کی ٹیم نے طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں 35سالہ آصف اقبال، 45سالہ محمد ریاض اور 72سالہ غلام رسول شامل ہیں۔

 

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