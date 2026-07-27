صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کلرکہار میں سلاٹر ہاؤس نہ ہونے کی وجہ سے عوام مضرصحت گوشت کھانے پر مجبور

  • اسلام آباد
کلرکہار میں سلاٹر ہاؤس نہ ہونے کی وجہ سے عوام مضرصحت گوشت کھانے پر مجبور

کلرکہار(نمائندہ دنیا)کلرکہار میں سلاٹر ہاؤس نہ ہونے کے باعث شہری مضر صحت اور ناقص گوشت کھانے پر مجبور ہیں۔۔۔

عوام علاقہ نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر کلرکہار میں سلاٹر ہائوس قائم کیا جائے تاکہ صاف اور صحت مند گوشت دستیاب ہو سکے اور جب تک سلاٹر ہائوس قائم نہیں ہوتا ویٹرنری ڈاکٹر ز کو پابند بنایا جائے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر گوشت چیک کرے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

آلودگی پھیلانے والی صنعتوں کی ازسرنو جانچ کا فیصلہ، 35 مثالی گائوں منصوبوں پر عملدرآمد تیز کرنیکی ہدایت

ٹریفک پولیس چالان مہم میں مصروف: ون ویلنگ و ریسنگ کیخلاف کاروائیاں سست

غذائی تحفظ کیلئے نئی فصلی اقسام کی تیاری اہم ضرورت قرار

جی سی یونیورسٹی: الحاق شدہ کالجز کے سمسٹر امتحانات کے نتائج

جماعت اسلامی مہنگائی کیخلاف تحریک تیز کرنے کا اعلان

دنیا کی خبر پر ایکشن، مون سون میں تعمیراتی کھدائی روکنے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
جاوید حفیظ
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر