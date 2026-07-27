صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقتدار میں آ کر عوام کی محرومیوں کا ازالہ کرینگے، پاکستان تحریک شادباد

  • اسلام آباد
اقتدار میں آ کر عوام کی محرومیوں کا ازالہ کرینگے، پاکستان تحریک شادباد

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) پاکستان تحریک شاد باد کے چیئرمین ڈاکٹر محمد حنیف مغل نے کہا ہے کہ۔۔۔

 ہم اقتدار میں آکر عوام کی محرومیوں کا ازالہ کرینگے، اقتدار میں نہ ہوتے ہوئے بھی ترقیاتی کاموں کیلئے ہر وقت کوشاں ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار پاکستان تحریک شاد باد کے مختلف عہدیداروں کیساتھ ملاقات کے دوران کیا۔ اس موقع پر عہدیداروں نے بھی پاکستان تحریک شاد باد کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کروائی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
جاوید حفیظ
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر