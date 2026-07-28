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اے این ایف کا کریک ڈاؤن،10ملزم گرفتار،55کلو منشیات برآمد

  • اسلام آباد
اے این ایف کا کریک ڈاؤن،10ملزم گرفتار،55کلو منشیات برآمد

کارروا ئیاں اسلام آباد،راولپنڈی ،فیصل آباد ، لاہور و دیگر شہروںمیں کی گئیں

  راولپنڈی (این این آئی) اینٹی نارکوٹکس فورس نے مختلف شہروں سے خاتون سمیت 10 ملزمان کو گرفتار کر کے 92لاکھ سے زائد مالیت کی 55.281کلوگرام منشیات برآمد کر لی ۔ترجمان اے این ایف کے مطابق چونگی نمبر 26اسلام آباد کے قریب گاڑی سے 2.4کلو چرس برآمد ہو ئی ،گرفتار ملزم نے تعلیمی اداروں کے طلبا کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف کیا ہے ۔ فیصل آباد ایئرپورٹ پر بحرین جانے والے مسافر کے بیگ سے 1کلو ہیروئن، لاہور ایئرپورٹ پر جدہ جانے والے مسافر کے پیٹ سے 175گرام وزنی25 آئس بھرے کیپسولز ، اسلام آبادایئرپورٹ پر جدہ جانے والے مرد اور عورت کے بیگ میں کپڑوں میں جذب 4.606کلو آئس ، راولپنڈی کوریئر آفس میں یوکے جانے والے پارسل سے 6.5 کلوکینابس آئل برآمد ہوا ، گلشن اقبال کراچی کوریئر آفس میں یوکے جانے والے پارسل میں کپڑوں سے 2کلو ہیروئن، سنگجانی ٹول پلازہ کے قریب2گاڑیوں سے 33.6کلوچرس اور کوئٹہ میں گاڑی سے 5کلوگرام آئس برآمد کی گئی۔

 

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