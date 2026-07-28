’’اپنا کھیت، اپنا روزگار‘‘ کے تحت چکوال و تلہ گنگ میں50 لیز الاٹمنٹ سرٹیفکیٹ تقسیم
تلہ گنگ (نمائندہ دنیا) ’’اپنا کھیت، اپنا روزگار‘‘ پروگرام کے تحت ضلع چکوال و تلہ گنگ کے 50 الاٹیز میں لیز الاٹمنٹ سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔
تقریب میں ڈپٹی کمشنر چکوال سارہ حیات، ممبران قومی اسمبلی میجر (ر) طاہر اقبال، سردار غلام عباس ، چودھری سلطان حیدر علی خان، ملک شہریار اعوان، ملک فلک شیر اعوان، مہوش سلطانہ راجہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (ریونیو) محمد شہاب اسلم، اسسٹنٹ کمشنرز، ریونیو افسران اور کاشتکاروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔
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