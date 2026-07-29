محفل میلاد و دعائیہ تقریب
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)صدر پاکستان عوامی تحریک، وائس چیئر مین مرکزی سیرت و میلاد کمیٹی راولپنڈی غلام علی خان کے بڑے بھائی اور محمد دانش خان کے والد۔۔۔
مرحوم حاجی غلام مرتضیٰ شازلی کے ایصالِ ثواب کے لیے محفلِ میلاد و دعائیہ تقریب منعقد ہوئی جس کی صدارت پیر مجتبیٰ فاروق گل بادشاہ سجادہ نشین موہڑہ شریف نے کی ۔شرکانے مرحوم حاجی غلام مرتضیٰ شازلی قادری کی دینی، سماجی اور فلاحی خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
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