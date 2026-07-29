صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجمن فیض الاسلام میں عرس حضرت بہا الدین زکریا ملتانی کے سلسلہ میں تقریب

  • اسلام آباد
انجمن فیض الاسلام میں عرس حضرت بہا الدین زکریا ملتانی کے سلسلہ میں تقریب

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)برصغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بہا الدین زکریا ملتانی کے 786 ویں سالانہ عرس کے سلسلے میں ایک تقریب انجمن فیض الاسلام فیض آباد مرکز میں منعقد ہوئی۔

 ایرانی سفارت خانے کے کلچرل قونصلر ڈاکٹرمہدی الطاہری نے تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی جبکہ گدی نشین شاہ محمود قریشی کے جانشین زین قریشی کے علاوہ معروف مذہبی سکالر سید غضنفر مہدی ، پروفیسر ڈاکٹرریاض احمد ، کوکب اقبال کوکب ، لیفٹیننٹ کرنل (ر) میاں جمیل اطہر، گروپ کیپٹن (ر) پرویز اختر ، نعیم اکرم قریشی ، اساتذہ کرام اور معززین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی ۔مقررین نے بہا الدین زکریا کو زبر دست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

10کلو آٹے کا تھیلا1280روپے تک پہنچ گیا

پرائس کنٹرول کے اقدامات مزید مؤثر بنائے جائیں، ڈپٹی کمشنر

کمشنر کا دکانوں میں پانی داخل ہونے پر پر سخت برہمی کا اظہار

کدھی ڈھاک پتن کشتی رانی بوٹنگ کے ٹھیکے کی نیلامی کا عمل مکمل

ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا میں آگاہی واک کا انعقاد

انصاف آپ کی دہلیز پر کے تحت یونین کونسل میں کھلی کچہری

آج کے کالمز

ایاز امیر
رُت بدلی تو دیکھیں گے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ڈپٹی کمشنر ہی آذربائیجان سے واپس لا دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات میں ا ضافہ، سکولوں میں کمی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
کشمیر پر بھارتی ہٹ دھرمی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
انتخاب کا پہلا مرحلہ،نیا امتحان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
غم سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر