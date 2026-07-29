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راولپنڈی سمیت پنجاب کے 5بڑے شہروں میں جدید ٹریفک وارڈن سسٹم کا آغاز

  • اسلام آباد
راولپنڈی سمیت پنجاب کے 5بڑے شہروں میں جدید ٹریفک وارڈن سسٹم کا آغاز

رولپنڈی ( این این آئی)پنجاب میں شہریوں کو بہتر ٹریفک سہولیات کی فراہمی کے لیے جدید ٹریفک وارڈن سسٹم کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔

یہ نظام ابتدائی مرحلے میں لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان اور گوجرانوالہ میں نافذ کیا گیا ہے ۔حکام کے مطابق نئے نظام کا مقصد ٹریفک پولیس کی کارکردگی کو مزید مو ٔثر بنانا اور شہریوں کو جدید، منظم اور بہتر ٹریفک سروسز فراہم کرنا ہے ۔ 

 

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