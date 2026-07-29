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آ ئی ایل او کا گرین سکلز نصاب، تشخیصی پیکیج کے پی ٹیوٹا کے حوالے

  • اسلام آباد
آ ئی ایل او کا گرین سکلز نصاب، تشخیصی پیکیج کے پی ٹیوٹا کے حوالے

اینٹوں کے بھٹہ سیکٹر کیلئے تیار پیکیج کی کا پی ٹیوٹا سند ھ کو بھی پیش کی گئی

 اسلام آباد ( دنیا رپورٹ ) آئی ایل او نے اپنے  جسٹ ٹرانزیشن پروگرام  کے تحت پاکستان کے اینٹوں کے بھٹہ سیکٹر کے لیے پہلا صلاحیت پر مبنی گرین سکلز نصاب اور تشخیصی پیکیج خیبرپختونخوا ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی (کے پی-ٹیوٹا) کے حوالے کر دیا۔ حوالگی کی تقریب پشاور میں منعقد ہوئی۔ بین الصوبائی تعاون کو فروغ دینے کے لیے اس مواد کی مکمل کاپی سندھ ٹیوٹا کو بھی پیش کی گئی۔یہ پیکیج شہید بینظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی پشاور کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے ۔

یہ صوبے بھر میں اینٹوں کے بھٹوں کو جدید بنانے کی وسیع تر اصلاحاتی کوشش کے آغاز کی علامت ہے ۔ سندھ کی جانب سے یہ مواد جنید بلند، وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی،چیئرمین سندھ ٹیوٹا اور غلام مرتضیٰ شیخ، ایم ڈی سندھ ٹیوٹا نے وصول کیا ۔آئی ایل او کے کنٹری ڈائریکٹر گیر تھامس ٹونسٹول نے اس حوالگی کو پاکستان میں گرین سکلز، معقول روزگار اور پائیدار معاش کے لیے ادارے کی مسلسل حمایت میں ایک سنگ میل قرار دیا ہے ۔آئی ایل او کے جسٹ ٹرانزیشن پروگرام کے نیشنل کوآرڈینیٹر ڈاکٹر فیصل اقبال نے بھی خطاب کیا ۔ وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا کے معاون خصوصی اور چیئرمین کے پی-ٹیوٹا محمد عثمان بٹانی نے کہا آئی ایل او جیسے ترقیاتی شراکت داروں کی معاونت ناگزیر ہے۔

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