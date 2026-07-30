نوشہرہ، 12سالہ طالبعلم دریائے کابل میں ڈوب کر جاں بحق
نوشہرہ (نمائندہ دنیا) جناح پارک کے قریب دریائے کابل میں نہاتے ہوئے بارہ سالہ طالبعلم ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو 1122کے مطابق ڈوبنے والے طالبعلم کاشد سکنہ نوائے کلے نوشہرہ کلاں کی تلاش جاری ہے۔
جناح پارک کے قریب دریائے کابل میں نہاتے ہوئے بارہ سالہ طالبعلم ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو 1122کے مطابق ڈوبنے والے طالبعلم کاشد سکنہ نوائے کلے نوشہرہ کلاں کی تلاش جاری ہے۔
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