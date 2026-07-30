سابق صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کے اعزاز میں تقریب آج ہو گی اسلام آباد 30 جولائی ، 2026

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راولپنڈی (نیوز رپورٹر) نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں سابق صوبائی وزیر صحت و بہبود آبادی پنجاب، چیئرمین گرین ٹاسک فورس اور ۔۔

معروف سماجی شخصیت ڈاکٹر جمال ناصر کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب آج بروز جمعرات شام 5بجے منعقد ہوگی جس میں شہر بھر سے سینئر صحافی، کالم نگار، دانشور، سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات، وکلا، ڈاکٹرز، نوجوان اور سول سوسائٹی کے نمائندے شرکت کرینگے۔