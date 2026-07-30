صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جرمانہ کی ادائیگی پر اڈیالہ جیل سے 6قیدی رہا کر دئیے گئے

  • اسلام آباد
جرمانہ کی ادائیگی پر اڈیالہ جیل سے 6قیدی رہا کر دئیے گئے

قتل ،اقدام قتل کے مجرم سزا پوری کرنے کے باوجود رقم نہ ہونے پر قیدتھے مخیر حضرات نے 6قیدیوں کی رہا ئی کیلئے 18لاکھ 75ہزار روپے جرمانہ ادا کیا

راولپنڈی(خبر نگار)راولپنڈی اڈیالہ جیل میں قتل اور اقدامِ قتل کے 6قیدی رہاکر دئیے گئے ، قیدی سزا مکمل ہونے کے باوجود جرمانے کی عدم ادائیگی پر جیل میں قید تھے ،مخیر حضرات نے 6قیدیوں کی رہا ئی کیلئے جرمانے کی مد میں 18لاکھ 75ہزار روپے ادا کر د ئیے جس پر انہیں اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ جیل انتظامیہ کے مطابق رہا ہونے والوں میں ثاقب، رضوان عاشق، محمد حلیم،رمضان، محمد عاصم اور محمد گلفام شامل ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

حفاظتی بند، اراضی حصول میں رکاوٹوں سے منصوبہ سست رو

پیسی :مقررہ مدت میں ریکوری اہداف مکمل کرنے کی ہدایت

صحافی کالونی فیز 2کٹا ربند روڈ سے چہار باغ منتقلی کافیصلہ

پنجاب پراونشل کوآپریٹو بینک اور پے سائز لیبز کے درمیان معاہدہ

فاطمہ میموریل ہسپتال میں ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے کی تقریب

ایل ڈی اے میں مختلف افسروں کے تقرروتبادلے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اللہ بس باقی ہوس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(1)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور تشدد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاکروچ جنتا پارٹی کتنی کامیاب رہی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
جین زی۔ توقعات، خدشات
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جناب بلاول بھٹو زرداری کی توجہ کے لیے!
مفتی منیب الرحمٰن