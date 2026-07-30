صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میٹرک امتحان میں او پی ایف گرلز کالج ایف ایٹ کی طالبہ انشراح فاطمہ کی نمایاں پوزیشن

  • اسلام آباد
میٹرک امتحان میں او پی ایف گرلز کالج ایف ایٹ کی طالبہ انشراح فاطمہ کی نمایاں پوزیشن

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) او پی ایف گرلز کالج ایف ایٹ کی طالبہ انشراح فاطمہ نے فیڈرل بورڈ کے تحت ہونیوالے میٹرک کے امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کی ، انشراح فاطمہ نے میٹرک امتحان 2026میں 1100میں سے 1034نمبر لے کر نمایاں کامیابی حاصل کی، انہوںنے مجموعی طور پر 94فیصد نمبر حاصل کیے ہیں ۔

او پی ایف گرلز کالج ایف ایٹ کی طالبہ انشراح فاطمہ نے فیڈرل بورڈ کے تحت ہونیوالے میٹرک کے امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کی ، انشراح فاطمہ نے میٹرک امتحان 2026میں 1100میں سے 1034نمبر لے کر نمایاں کامیابی حاصل کی، انہوںنے مجموعی طور پر 94فیصد نمبر حاصل کیے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

واسا، پی ایچ اے کا عدم تعاون، پارک جوہڑ بن گئے

رکشہ سے غیر معیاری بھینس کا گوشت برآ مد ،ملزم گرفتار

جی سی یو سنڈیکیٹ کا 77واں اجلاس ، اہم فیصلوں کی منظوری

ڈپٹی کمشنر نعمان صدیق کا دورہ جڑانوالہ ، ٹی ایچ کیوہسپتال کا معائنہ

غیر معیاری کھادیں تیار اور خرید و فروخت کرنیولا گرفتار

پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران شہری سے فراڈ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اللہ بس باقی ہوس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(1)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور تشدد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاکروچ جنتا پارٹی کتنی کامیاب رہی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
جین زی۔ توقعات، خدشات
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جناب بلاول بھٹو زرداری کی توجہ کے لیے!
مفتی منیب الرحمٰن