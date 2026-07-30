راولپنڈی فوڈ اتھارٹی کا ایکشن 11من سے زائدخراب گوشت تلف
راولپنڈی(نیوز رپورٹر)فوڈ اتھارٹی راولپنڈی نے نیو چاکرہ روڈ کے قریب ناکہ لگا کر گوشت سے بھری گاڑی پکڑ لی جس سے 11من سے زائد ناقص و خراب گوشت تلف کردیا گیا۔۔۔
فوڈ اتھارٹی کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا گیا جبکہ موقع سے ایک شخص کو گرفتار اور گاڑی کو پولیس نے تحویل میں لے لیاہے ۔ 11 من سے زائد گوشت کو گاڑی میں چھپا کر لایا جارہا تھا ، ویٹرنری ڈاکٹر نے گوشت کی جانچ کرکے اسے انتہائی مضرصحت قرار دیا جس پر اسے تلف کردیاگیا ۔
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