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معذور اور خصوصی افراد کی فلاح و بہبود کیلئے 20ویل چیئرز تقسیم

  • اسلام آباد
معذور اور خصوصی افراد کی فلاح و بہبود کیلئے 20ویل چیئرز تقسیم

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) معذور اور خصوصی افراد کی فلاح و بہبود اور سیاحتی مقام پر ان کی سہولت کے لیے تارے زمین پراین جی او کے زیر اہتمام ڈپٹی کمشنر آفس مری میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔

تقریب کے دوران تارے زمین پر این جی او کے عہدیداران نے 20 ویل چیئرز ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی کے حوالے کیں۔انہوں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ خصوصی افراد کی حوالہ افزائی کرنا ہمارا سماجی فریضہ ہے ۔ 

 

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