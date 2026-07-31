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نیشنل پریس کلب اور سٹی لیب کے مابین ہیلتھ معاہدہ

  • اسلام آباد
نیشنل پریس کلب اور سٹی لیب کے مابین ہیلتھ معاہدہ

ممبران کو ٹیسٹوں پر 50،ریڈیالوجی کے شعبے میں 40فیصد رعایت ملے گی

اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے ) نیشنل پریس کلب اورسٹی لیب کے درمیان این پی سی ممبران اور سٹاف کی سہولت کیلئے مختلف ٹیسٹوں پر 50 فیصد تک جبکہ ریڈیالوجی کے شعبے میں 40 فیصد تک رعایت دینے کا معاہدہ،صدر این پی سی عبدالرزاق سیال کی ڈاکٹر جمال ناصر کو سٹی لیب اور این پی سی کے اشتراک سے ممبران صحافیوں کی صحت سے متعلق آگاہی سیمینارز اور میڈیکل کیمپس کے انعقادکی تجویز،ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا تھا کہ صحافت ایک مظلوم شعبہ ہے ۔ صحافی دوسروں کے حقوق اور آزادی کی جنگ لڑتے ہیں، لیکن جب ان کے اپنے حقوق کی بات آتی ہے تو انہیں تقریب کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ،انہوں نے ان خیالات کا اظہارنیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس (پی ایف یو جے ) ، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹس دستور (آر آئی یو جے ) دستور اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے اشتراک سے معروف سماجی و سیاسی شخصیت اور ماہرِ طب ڈاکٹر جمال ناصر کے اعزاز میں \'\'مسیحا\'\' کے عنوان سے خصوصی تقریب کا انعقاد کے موقع پر کیا، تقریب میں سینئر صحافیوں، صحافتی تنظیموں کے عہدیداران، سیاسی و سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی، نیشنل پریس کلب کے صدر عبدالرزاق سیال نے کہا کہ ڈاکٹر جمال ناصر کی فلاحی خدمات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کی خدمت کرنے والوں کو عزت عطا کرتا ہے ،سیکرٹری ڈاکٹر فرقان راؤ نے کہا کہ صحافتی برادری کے لیے ڈاکٹر جمال ناصر کی خدمات قابلِ قدر ہیں، نیشنل پریس کلب کا پلیٹ فارم ان شخصیات کے لیے ہمیشہ دستیاب ہے جو انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر نیشنل پریس کلب کی جانب سے ڈاکٹر جمال ناصر کو ان کی سماجی، طبی اور فلاحی خدمات کے اعتراف میں یادگاری شیلڈ پیش کی گئی ۔

 

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