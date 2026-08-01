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اسلام آباد، 15مشکوک افراد 23موٹرسائیکل تھانے بند

  • اسلام آباد
اسلام آباد، 15مشکوک افراد 23موٹرسائیکل تھانے بند

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا سرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں زونل ایس پیز کی زیرنگرانی مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اور۔۔۔

کومنگ آپریشن کیے گئے۔ سرچ آپریشنز کے دوران 651افراد، 219گھروں، 83دکانیں، 37ہوٹل، 287موٹر سائیکلوں اور 122گاڑیوں کو چیک کیا گیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے 15مشکوک افراد اور 23موٹرسائیکلوں کو مختلف تھانہ جات منتقل بھی کیا گیا۔ مزید براں غیر قانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے مختلف بور کے 2پستول معہ ایمونیشن بھی برآمد کئے گئے۔ 

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