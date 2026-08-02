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اسلام آباد ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن کی نئے تعینات سپیشل پراسیکیوٹرکے اعزاز میں تقریب

  • اسلام آباد
اسلام آباد ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن کی نئے تعینات سپیشل پراسیکیوٹرکے اعزاز میں تقریب

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے نئے تعینات سپیشل پراسیکیوٹرمنظور احمد ججہ کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیاگیا۔۔۔

 پراسیکیوٹر جنرل آفس میں ہونے والی اس تقریب میں وکلاء نے منظور ججہ کو سپیشل پراسیکیوٹر بننے پر مبارکباد پیش کی، کیک کاٹا اور پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے ، منظور ججہ نئے پراسیکیوٹر جنرل کی تعیناتی تک روزمرہ کے معاملات دیکھیں گے ،پراسیکیوٹر جنرل غلام سرور نہیانگ کا نام لاہور ہائیکورٹ کے جج کے لیے جوڈیشل کمیشن نے منظور کیا تھا۔

 

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