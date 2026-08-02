صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈینگی کی روک تھام کیلئے ہرممکن اقدامات کئے جائیں ،ڈی ڈی ایچ او مری

  • اسلام آباد
ڈینگی کی روک تھام کیلئے ہرممکن اقدامات کئے جائیں ،ڈی ڈی ایچ او مری

مری ( نمائندہ دنیا) ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر مری ڈاکٹر مریم علی عباسی نے ڈینگی سے بچاؤ کے حوالے سے ڈسٹرک پریس کلب مری میں منعقدہ خصوصی آگاہی سیمینار کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ۔۔۔

کہا کہ ڈینگی ایک خطرناک مگر قابلِ تدارک بیماری ہے جس سے احتیاطی تدابیر اختیار کرکے مؤثر انداز میں بچا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت پنجاب کی ہدایات کے مطابق ضلع مری میں ڈینگی کی روک تھام کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں اور عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے آگاہی مہم جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، بروقت تکمیل کی ہدایت

کوٹ مومن:امن کمیٹی کا اجلاس ،جلوسوں کے انتظامات کا جائزہ

پیشہ ور گداگروں کی بھر مار، شہری اور تاجر پریشان

بھیرہ:صوبائی وزیر صہیب بھرتھ کی تقریبِ عقیقہ میں شرکت

خوشاب:الیکٹرک بس کنڈ کٹر کو تھپڑ مارنے پر اے ایس آئی معطل

ڈکیتی،چوری کی مختلف وارداتیں، نقدی، زیورات لوٹ لئے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل