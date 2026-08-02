مجلس عزا
٭بیگم آقا زیدی کیرانوی عزاء خانہ گلدستہء سادات مکان نمبر 45. سٹریٹ MB, بلاک A، گرین ریزیڈینشیا سوسائٹی (نزد ٹھنڈا پانی) اسلام آباد میں بسلسلہ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام و شہدائے کربلاء 18 صفر المظفر بروز اتوار صبح نو بجے سالانہ مجلس عزاء (برائے مستورات) ہو گی، زارا حیدر خطاب کریں گی، بعد از مجلس کنیزان سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پرسہ داری کریں گی مومنات سے بروقت شرکت کی استدعا ہے ۔
٭بیگم آقا زیدی کیرانوی عزاء خانہ گلدستہء سادات مکان نمبر 45. سٹریٹ MB, بلاک A، گرین ریزیڈینشیا سوسائٹی (نزد ٹھنڈا پانی) اسلام آباد میں بسلسلہ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام و شہدائے کربلاء 18 صفر المظفر بروز اتوار صبح نو بجے سالانہ مجلس عزاء (برائے مستورات) ہو گی، زارا حیدر خطاب کریں گی، بعد از مجلس کنیزان سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پرسہ داری کریں گی مومنات سے بروقت شرکت کی استدعا ہے ۔
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