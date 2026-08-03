راولپنڈی،دو منشیات سپلائرز گرفتار ،3کلو سے زائد چرس برآمد
راولپنڈی (اے پی پی) راولپنڈی پولیس نے دو منشیات سپلائرز کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 3 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی۔
پولیس کے مطابق تھانہ پیرودھائی پولیس نے کارروائی کے دوران ایک ملزم کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 2 کلو 120 گرام چرس برآمد کی جبکہ تھانہ ویسٹریج پولیس نے ایک اور منشیات سپلائر کو حراست میں لے کر 1 کلو 100 گرام چرس برآمد کر لی۔
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