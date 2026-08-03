صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متحدہ قومی موومنٹ کی یوم آزادی کے سلسلے میں ماہ آزادی کی تقاریب کا آغاز

  • اسلام آباد
متحدہ قومی موومنٹ کی یوم آزادی کے سلسلے میں ماہ آزادی کی تقاریب کا آغاز

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے یوم آزادی کے سلسلے میں ماہ آزادی کی تقاریب کا آغاز کر دیا۔ راولپنڈی میں ماہ آزادی کے سلسلے کی پہلی تقریب منعقد ہوئی، پاکستان کی آزادی کی خوشی میں کیک کاٹا گیا۔

ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما اور بین الصوبائی تنظیمی کمیٹی کے جوائنٹ انچارج زاہد ملک نے دیگر راہنمائوں اور ساتھیوں کے ہمراہ پاکستان کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ اس موقع پر بانی پاکستان قائد محمد علی جناح، شاعر مشرق علامہ اقبال اور تحریک آزادی کے قائدین، کارکنوں اور شہدا کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مون سون بارشیں : مہنگی سبزیاں خریدنا بھی غریبوں کیلئے محال

وزیر صحت کا زیر تعمیر جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ

مخالفین کے انتخابی نتائج پر عائد الزامات مسترد:عمران نذیر

عقائد ِاسلام کی آبیاری میں علی ہجویری ؒ کا کلیدی کردار:اشرف جلالی

دہشتگردی کے خاتمے کیلئے قومی اتفاق رائے پیدا کرنیکا مطالبہ

بجلی، پیٹرول ، ٹیکسوں کے نام پر عوام کا استحصال : جماعت اسلامی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر