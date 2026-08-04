پاکستان فلاح پارٹی کے زیر اہتمام مری میں ورکرز کنونشن 21اگست کو ہوگا
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) پاکستان فلاح پارٹی نے پنجاب بھر میں ورکرز کنونشنز اور عوامی تحریک کا اعلان کر دیا۔
اس بات کا فیصلہ پارٹی کے پنجاب کی صوبائی کابینہ کا جلاس میں کیا گیا جس کی صوبائی صدر چوہدری ضمیر حسین گجر کی صدارت میں ہوا، فیصلہ کیا گیا کہ 21 تا 23 اگست مری میں تین روزہ ورکرز کنونشن منعقد کیا جائے گا، جبکہ اس کے بعد لاہور سمیت پنجاب بھر میں بڑے ورکرز کنونشنز کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔
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