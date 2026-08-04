قتل کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری گرفتار
راولپنڈی(این این آئی)تھانہ چکری پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قتل کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری کو گرفتار کرلیا، اشتہاری نے سابقہ رنجش پر ساتھیوں کے ہمراہ فائرنگ کرکے شہری کو قتل کر دیا تھا، اشتہاری فروری 2025 سے پولیس کو مطلوب تھا۔
تھانہ چکری پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قتل کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری کو گرفتار کرلیا، اشتہاری نے سابقہ رنجش پر ساتھیوں کے ہمراہ فائرنگ کرکے شہری کو قتل کر دیا تھا، اشتہاری فروری 2025 سے پولیس کو مطلوب تھا۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments