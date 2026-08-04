صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگائی کے خلاف 6اگست کو اسلام آباد میں مظاہرہ کرینگے ،قدسیہ ناموس

  • اسلام آباد
مہنگائی کے خلاف 6اگست کو اسلام آباد میں مظاہرہ کرینگے ،قدسیہ ناموس

اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے )نااظمہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی اسلام آباد قدسیہ ناموس نے کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، بجلی، گیس اور پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ عوام۔۔۔

 بالخصوص خواتین، مزدوروں، تنخواہ دار طبقے اور کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن چکا ہے ۔ ان حالات کے خلاف 6اگست کو 4بجے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر خواتین کا احتجاجی مظاہرہ منعقد کیا جائے گا۔ مظاہرے میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمٰن خصوصی شرکت کریں گے اور شرکاء سے خطاب کریں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ترقیاتی کاموں میں شفافیت ،معیار بر قراررکھنے کا حکم

بی زیڈ ملازمین نے احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا، مکمل ہڑتال کا اعلان

چہلم جلوس، سی پی او کا سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

دیہی ہسپتالوں میں سروس بہتر بنا ئی جائے : ڈپٹی کمشنر کی ہدایت

صوبائی وزیر کا ملتان، وہاڑی، لودھراں شاہراہ منصوبوں کا جائزہ

ویمن یونیورسٹی ملتان، جونیئر ملازمین کو ترقیوں کی یقین دہانی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس