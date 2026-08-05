صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوگی، تین سالہ پرانے قتل کیس کا فیصلہ، ملزمان باعزت بری

  • اسلام آباد
اوگی، تین سالہ پرانے قتل کیس کا فیصلہ، ملزمان باعزت بری

اوگی (نمائندہ دنیا) ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تورغر/اوگی ندیم محمد کی عدالت نے تھانہ اوگی کی حدود ہواگلی میں تین سال قبل پیش آنے والے اختر زمان قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے عدم ثبوت پر نامزد تمام ملزمان کو باعزت بری کر دیا۔

ملزمان کی جانب سے نامور قانون دان وحید خاں ایڈوکیٹ نے کیس کی پیروی کی۔ استغاثہ کے مطابق مقتول اختر زمان کے قتل کے مقدمے میں زبیر، وسیم، زاہد پسران علی رحمان اور نثار ولد تاج محمد کو نامزد کیا گیا تھا۔ مقدمہ گزشتہ تین برس سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں زیر سماعت تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سرمایہ کاری بورڈ کا اجلاس، صنعتکاری کیلئے متعدد اہم فیصلے

وزیر صحت کا سیلاسبی علاقوں کا دورہ

ایل ڈی پی :نیاسیوریج ،واٹر سپلائی نیٹ ورک غیریقینی کاشکار

لیسکو :کمرشل سپرنٹنڈنٹ ملازمت سے برطرف

پرائس مجسٹریٹس: 1 ہفتے میں 55 لاکھ کے جرمانے،433 افراد گرفتار

3لاکھ چوری کرنیوالا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
دونوں خاندان بات سمجھ نہیں رہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جمہوریت خود قید ہوگئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اٹھارہویں ترمیم ،خواب سے سراب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
نئے صوبوں پر پیش رفت کا جائزہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ری سیٹ پاکستان، بٹن پریس ہوچکا؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دِل اور وقت کا ضیاع
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر