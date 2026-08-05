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جعلی ادویات تیار کرنے، فروخت کرنیوالوں کیخلاف کارروائی کی جائے، اے ڈی سی جی اٹک

  • اسلام آباد
جعلی ادویات تیار کرنے، فروخت کرنیوالوں کیخلاف کارروائی کی جائے، اے ڈی سی جی اٹک

اٹک (اے پی پی) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اٹک انیل سعید کی زیر صدارت ضلعی کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس اے ڈی سی جی آفس میں منعقد ہوا۔

ضلع بھر میں جعلی، غیر معیاری اور غیر رجسٹرڈ ادویات کی روک تھام، عطائیت کے خلاف جاری کارروائیوں اور ادویات کی فروخت کے نظام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اے ڈی سی نے ہدایت کی کہ جعلی ادویات تیار کرنے ، فروخت کرنے اور سپلائی کرنے والے عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے اور ایسے افراد کے خلاف قانون کے مطابق سخت اقدامات کیے جائیں۔

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