صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی کی کارروائی،ناقص آئس لالیز بنانے والا یونٹ پکڑ لیا

  • اسلام آباد
فوڈ اتھارٹی کی کارروائی،ناقص آئس لالیز بنانے والا یونٹ پکڑ لیا

8ہزار ناقص سکرین اور مصنوعی مٹھاس سے تیار آئس لالیز تلف، 50ہزار کا جرمانہ عائد

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی راولپنڈی نے گوجر خان میں موجود آئس لالیز کی پروڈکشن یونٹ کیخلاف کاروائی کرتے ہوئے 8ہزار ناقص سکرین اور مصنوعی مٹھاس سے تیار آئس لالیز کو تلف کر دیا۔ ملاوٹ مافیاء بچوں کی پسندیدہ چیز میں بھی ملاوٹ کرنے سے باز نہ آئے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے گجر خان میں ناقص آئس لالیز بنانے والا یونٹ پکڑ لیا۔ 8ہزار ناقص اسکرین اور مصنوعی مٹھاس سے تیار آئس لالیز کو موقع پر تلف کر دیا۔ موقع پر آئس لالیز کی سیمپلنگ کی گئی، تمام تر سیمپل فیل جبکہ پروڈکشن یونٹ کے ناقص آئس لالیز تیار کرنے پر 50ہزار کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ ترجمان پنجاب فوڈ اتھارٹی راولپنڈی کا کہنا ہے کہ عوام کو مضر صحت اشیاء کی فروخت نہ صرف جرم ہے بلکہ انسان دشمنی بھی ہے، کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شہری کسی بھی شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن 1223پر رابطہ کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

رہائشی کالونیوں میں نکاسی آب، سیوریج لائنوں کی صفائی کا الٹی میٹم

خستہ حال ریلوے ٹریک ، حادثات معمول

سی پی او کاجلوس روٹس کادورہ انتظامات کا جائزہ لیا

چہلم حضرت امام حسینؓ پر پولیس کے فول پروف سکیورٹی انتظامات

وزیر صحت کا ڈی ایچ کیو لودھراں کا اچانک دورہ، انتظامات کا جائزہ

بے زمین 200افراد کو زرعی اراضی کے الاٹمنٹ لیٹرز جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
دونوں خاندان بات سمجھ نہیں رہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جمہوریت خود قید ہوگئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اٹھارہویں ترمیم ،خواب سے سراب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
نئے صوبوں پر پیش رفت کا جائزہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ری سیٹ پاکستان، بٹن پریس ہوچکا؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دِل اور وقت کا ضیاع
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر