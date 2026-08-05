صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امتحانی عملہ کے اعزازیہ ،الائونسز میں نظرثانی کی تجاویز منظور

  • اسلام آباد
امتحانی عملہ کے اعزازیہ ،الائونسز میں نظرثانی کی تجاویز منظور

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں امتحانی نظام سے وابستہ ممتحنین، سپروائزری سٹاف اور دیگر امتحانی عملے کے اعزازیوں، الاؤنسز میں نظرثانی کی تجاویز کو اکثریت رائے سے منظور کرلیا گیا۔

ممبر بورڈ آف گورنرز حافظ محمد بشارت نے اس اہم فیصلے پر چیئرمین فیڈرل بورڈ اور بورڈ آف گورنرز کے تمام معزز اراکین کا دلی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ امتحانی عملے کے اعزازیوں میں اضافہ ایک دیرینہ مطالبہ تھا، جسے مہنگائی اور بڑھتے ہوئے اخراجات کے پیش نظر پورا کرنا ناگزیر ہو چکا تھا۔ اجلاس میں اراکین نے اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اکثریت سے ان تجاویز کی منظوری دی۔انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے امتحانی نظام سے وابستہ ہزاروں اساتذہ اور دیگر ملازمین کی حوصلہ افزائی ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سرمایہ کاری بورڈ کا اجلاس، صنعتکاری کیلئے متعدد اہم فیصلے

وزیر صحت کا سیلاسبی علاقوں کا دورہ

ایل ڈی پی :نیاسیوریج ،واٹر سپلائی نیٹ ورک غیریقینی کاشکار

لیسکو :کمرشل سپرنٹنڈنٹ ملازمت سے برطرف

پرائس مجسٹریٹس: 1 ہفتے میں 55 لاکھ کے جرمانے،433 افراد گرفتار

3لاکھ چوری کرنیوالا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
دونوں خاندان بات سمجھ نہیں رہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جمہوریت خود قید ہوگئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اٹھارہویں ترمیم ،خواب سے سراب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
نئے صوبوں پر پیش رفت کا جائزہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ری سیٹ پاکستان، بٹن پریس ہوچکا؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دِل اور وقت کا ضیاع
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر