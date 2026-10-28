سی ڈی اے مزدور یونین کے زیر اہتمام سالانہ تاجدارِ ختمِ نبوت کانفرنس 29اکتوبر کو ہوگی
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)سی ڈی اے مزدور یونین کے زیرِ اہتمام سالانہ تاجدارِ ختمِ نبوت کانفرنس اور محفلِ میلاد النبی 29 اکتوبر صبح دس بجے مین سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوگی۔
صدارت حضرت صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار، سجادہ نشین دربارِ عالیہ بلاوڑہ شریف کریں گے۔ بارش کی صورت میں پروگرام فائر بریگیڈ ہال سیکٹر جی سیون ون میں منعقد ہوگا۔
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