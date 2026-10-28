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ڈاکٹر شبانہ سلیم تین ماہ کے لیے ای ڈی نرم تعینات

  • اسلام آباد
ڈاکٹر شبانہ سلیم تین ماہ کے لیے ای ڈی نرم تعینات

اسلام آباد (ایس ایم زمان) وفاقی سیکرٹری وزارت قومی صحت کی منظوری سے ڈائریکٹر جنرل پاپولیشن و گریڈ 20 کی افسر ڈاکٹر شبانہ سلیم کو تین ماہ کے لیے ایگزیکٹو ڈائریکٹر قومی ادارہ بحالی معذوراں(نرم ) تعینات کیا گیا ہے، سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر نرم ڈاکٹر مرتضی کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔

وفاقی سیکرٹری وزارت قومی صحت کی منظوری سے ڈائریکٹر جنرل پاپولیشن و گریڈ 20 کی افسر ڈاکٹر شبانہ سلیم کو تین ماہ کے لیے ایگزیکٹو ڈائریکٹر قومی ادارہ بحالی معذوراں(نرم ) تعینات کیا گیا ہے، سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر نرم ڈاکٹر مرتضی کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔

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