صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری کے موضع سیہنہ کی تاریخی شناخت برقرار

  • اسلام آباد
مری کے موضع سیہنہ کی تاریخی شناخت برقرار

مری(نمائندہ دنیا)مری کے موضع سیہنہ کی تاریخی شناخت برقرار،علاقہ کے عوام کی اجتماعی جدوجہد رنگ لے آئی فیصلہ اہلِ سیہنہ کے حق میں موضع سیہنہ کو۔۔۔

 یونین کونسل پوٹھہ شریف سے الگ کر کے یونین کونسل بھنتی کے ساتھ منسلک کرنے کے فیصلے کے خلاف اہلِ سیہنہ کی طویل قانونی و اجتماعی جدوجہد بالآخر کامیابی سے ہمکنار ہو گئی فیصلہ اہلِ سیہنہ کے حق میں آ گیا اور موضع سیہنہ کی یونین کونسل پوٹھہ شریف کے ساتھ تاریخی حیثیت برقرار رہی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
’’یہ بھی وہی ہے‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کاسٹیلو ڈی ساؤ ژورژے سے مکالمہ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
دانشور اور ایک نیم سیاسی نیم انقلابی کارکن
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جین زی اور استبدادی حکمرانی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
معشوق شہر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن