مری میں یومِ سیاہ کے موقع پر کشمیریوں سے اظہارِ یکجہتی کے لیے واک
مری ( نمائندہ دنیا) مری میں یومِ سیاہ کے موقع پر کشمیریوں سے اظہارِ یکجہتی کے لیے واک، کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف۔۔۔
ضلعی انتظامیہ، سول سوسائٹی، تعلیمی اداروں کی طالبات، مختلف سرکاری محکموں کے اہلکاروں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مہمانانِ خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کامران صغیر، اسسٹنٹ کمشنر مری ارشد اقبال سینئر مسلم لیگی رہنما حسن اورنگزیب و دیگر تھے۔
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