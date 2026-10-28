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آئیسکو کا کل کے لیے عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری

  • اسلام آباد
آئیسکو کا کل کے لیے عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری

اسلام آباد (اے پی پی) آئیسکو نے ضروری سالانہ سسٹم مینٹیننس/ڈویلمپنٹ ورکس/کنسٹرکشن ورکس کے باعث ضروری سالانہ سسٹم مینٹیننس 29اکتوبر کے لیے عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری کر دیا۔

ترجمان کے مطابق آئیسکو ریجن کے اسلام آباد،راولپنڈی ، اٹک،چکوال ، جہلم سرکلزاور جی ایس او سرکلز کے مختلف علاقوں کو بجلی سپلائی کر نے والے فیڈرز پر شیڈول کے مطابق بجلی کی سپلائی عارضی طور پر معطل رہے گی۔

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