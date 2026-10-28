صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ہائیکورٹ نے سی ڈی اے کو قبرستان کی حد تک مزید کارروائی سے روک دیا

  • اسلام آباد
اسلام آباد ہائیکورٹ نے سی ڈی اے کو قبرستان کی حد تک مزید کارروائی سے روک دیا

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں قبرستان بچانے کے لیے شہری کی درخواست پر سی ڈی اے کو قبرستان کی حد تک مزید کارروائی سے روکتے ہوئے سی ڈی اے سے تحریری جواب طلب کرلیا۔

جسٹس اعظم خان نے سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا، جس میں کہاگیا کہ قبرستان کی حد تک جس طرح کی صورتحال ہے اسی طرح ہی رکھی جائے ،عدالت نے کیس کی سماعت آج کے لیے مقرر کر دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیر صنعت و تجارت سے مختلف وفود کی ملاقاتیں

ڈاؤ یونیورسٹی نئے معیار قائم کر رہی ہے ،وزیر جامعات

تیسرے عالمی ثقافتی میلے کا آج سے آغاز

عمرہ ویزا کی آڑ میں غیرقانونی امیگریشن کی کوشش ناکام

منکی پاکس کا ایک اورکیس آگیا،تعداد 100سے زائد

بیوروکریسی نے عجیب روش اپنائی ہوئی ہے ،ہائیکورٹ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
’’یہ بھی وہی ہے‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کاسٹیلو ڈی ساؤ ژورژے سے مکالمہ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
دانشور اور ایک نیم سیاسی نیم انقلابی کارکن
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جین زی اور استبدادی حکمرانی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
معشوق شہر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن