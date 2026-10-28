زیرِ تفتیش مقدمات جلد یکسو کرکے چالان پیش کرنیکی ہدایت
جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف کارروائیاں تیز ، چوریاں روکیں ،ڈی آئی جی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈی آئی جی اسلام آباد پولیس علی وسیم نے جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے ، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چوری میں ملوث ملزمان کی گرفتاری اور مالِ مسروقہ کی برآمدگی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے ۔اسلام آباد میں انسدادِ جرائم سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے علی وسیم نے سینئر افسران کی کارکردگی کا انفرادی جائزہ لیا اور اسے مزید بہتر بنانے پر زور دیا۔ ڈی آئی جی نے ہدایت کی کہ زیرِ تفتیش مقدمات جلد یکسو کرکے چالان متعلقہ عدالتوں میں بھجوائے جائیں، جبکہ سنگین جرائم میں ملوث سابقہ ریکارڈ یافتہ اور اشتہاری ملزمان کے خلاف بھی موثر کارروائیاں کی جائیں۔
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