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ڈاک کے نظام کو ڈیجیٹلائز کرنا وقت کی ضرورت ، علیم خان

  • اسلام آباد
ڈاک کے نظام کو ڈیجیٹلائز کرنا وقت کی ضرورت ، علیم خان

افسران کی کوتاہی کا نقصان پاکستان پوسٹ کے سارے ادارے کو ہو گا ،اجلاس سے خطاب

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت پاکستان پوسٹ آفس اجلاس میں ادارے کو درپیش بنیادی مسائل، مالی خسارے ، انتظامی مشکلات اور ڈیجیٹلائزیشن سمیت محکمانہ اصلاحات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر نے پاکستان پوسٹ کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے ، مالی استحکام کی بحالی اور ادارے کو منافع بخش بنانے کے لیے قابلِ عمل حکمتِ عملی کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاک کے نظام کو ڈیجیٹلائز کرنا وقت کی ضرورت ہے ، گزشتہ 10 برسوں سے اس عمل کا التواء میں ہونا تشویشناک امر ہے۔

وفاقی وزیر کہا کہ پہلے مرحلے میں ملک کے 86 بڑے پوسٹ آفسز کو ڈیجیٹائز کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس بارے میں بروقت اقدامات نہ ہونے کے باعث ادارہ جدید سہولتوں سے محروم ہے اور اپنے مقابل ترسیل کے دیگر اداروں سے مقابلہ نہیں کر پا رہا ۔ انہوں نے کہا کہ افسران کی کوتاہی کا نقصان پاکستان پوسٹ کے سارے ادارے کو ہو گا اور ضروری ہے کہ پاکستان پوسٹ سے وابستہ 22 ہزار ملازمین کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور پر مؤثر، جامع اور قابلِ عمل بزنس پلان سامنے لایا جائے۔

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