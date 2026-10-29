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این سی سی آئی اے کے زیر اہتمام مختلف شہروں میں آگاہی مہم کا آغاز

  • اسلام آباد
این سی سی آئی اے کے زیر اہتمام مختلف شہروں میں آگاہی مہم کا آغاز

شرکا کو انٹرنیٹ کے محفوظ استعمال، سوشل میڈیا پر ذمہ دارانہ رویے بارے بریفنگ

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر) وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایات پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے ) نے ڈائریکٹر جنرل سید علی ناصر رضوی کی نگرانی میں ملک گیر سائبر آگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے ، جس کے تحت فیصل آباد، گوجرانوالہ، پشاور، راولپنڈی، لاہور، گلگت اور ساہیوال میں آگاہی سیشنز منعقد کیے گئے ، جبکہ ایبٹ آباد میں سیشن کے ساتھ آگاہی واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ آگاہی سیشنز کے دوران شرکا کو انٹرنیٹ کے محفوظ استعمال، سوشل میڈیا پر ذمہ دارانہ رویے ، آن لائن فراڈ، سائبر ہراسانی، ذاتی معلومات اور ڈیجیٹل شناخت کے تحفظ سمیت سائبر جرائم سے بچا کے طریقوں سے آگاہ کیا گیا۔این سی سی آئی اے کے افسران نے بتایا کہ سائبر جرائم میں ملوث عناصر جعلی لنکس، جعلی سوشل میڈیا پروفائلز، لالچ پر مبنی پیغامات اور جعلی فون کالز کے ذریعے شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، جبکہ آن لائن ہراسانی بھی ڈیجیٹل دنیا میں ایک اہم مسئلہ ہے ۔ شرکا کو ان خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔شہریوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ نامعلوم اور مشکوک لنکس پر کلک کرنے سے گریز کریں، مضبوط اور منفرد پاس ورڈز استعمال کریں، ٹو فیکٹر آتھنٹیکیشن فعال رکھیں اور اپنی ذاتی معلومات، تصاویر یا دیگر حساس مواد غیر متعلقہ افراد کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ 

 

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