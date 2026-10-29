منشیات مقدمہ میں مجرم کو 9 سال قید ،80ہزار جرمانہ
راولپنڈی(این این آئی) راولپنڈی پولیس کی موثر پولیسنگ کے باعث منشیات کے مقدمہ میں جرم ثابت ہونے پر مجرم منظور کو 9 سال قید اور 80ہزار روپے جرمانے کی سزا سنادی گئی۔۔
تفصیلات کے مطابق معزز عدالت نے منشیات سپلائر کو سزا سنا دی۔، مجرم منظور کو 9 سال قید اور 80ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی، مجرم سے 1 کلو400 گرام چرس برآمد ہونے پر تھانہ کینٹ پولیس نے مئی 2026ء میں گرفتار کیا تھا ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments