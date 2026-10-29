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نمک میں آئیوڈین کی آمیزش،پہلے پائلٹ منصوبے کے نتائج پیش

  • اسلام آباد
نمک میں آئیوڈین کی آمیزش،پہلے پائلٹ منصوبے کے نتائج پیش

10 میں سے صرف تقریباً 4 نمونے ہی 15 پارٹس فی ملین کے قومی معیار پر پورے اترے

 اسلام آباد(دنیا رپورٹ )قومی ادارہ صحت (NIH) نے آئیوڈین گلوبل نیٹ ورک (IGN) کے تکنیکی تعاون سے پاکستان میں نمک میں آئیوڈین کی آمیزش کی نگرانی اور جائزے کے نظام کے پہلے پائلٹ منصوبے کے نتائج پیش کر دیئے ہیں۔ اجلاس کی صدارت قومی ادارہ صحت کے جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر شیخ مظہر نثار نے کی، آئیوڈین گلوبل نیٹ ورک کی جنوبی ایشیا کے لیے ریجنل کوآرڈینیٹر ڈاکٹر رینوکا جے تِسا نے خطے میں آئیوڈین کی صورتحال پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ قومی سطح کے اوسط اعداد و شمار بعض اوقات مقامی سطح پر موجود کمی اور مسائل کی حقیقی صورتحال کی عکاسی نہیں کر سکتے ۔ آئیوڈین گلوبل نیٹ ورک پاکستان کے نیشنل کوآرڈینیٹر، ڈاکٹر فیض رسول نے پاکستان میں FORTIMAS نظام متعارف کرانے کی ضرورت اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی، پائلٹ منصوبہ دسمبر 2024 سے اگست 2025 تک ضلع راولپنڈی میں مکمل طور پر سرکاری نظام کے تحت چلایا گیا۔ نتائج کے مطابق گھریلو استعمال کے تقریباً تمام نمک کے نمونوں میں کسی نہ کسی مقدار میں آئیوڈین موجود تھی، تاہم ہر 10 میں سے صرف تقریباً 4 نمونے ہی 15 پارٹس فی ملین (ppm) کے قومی معیار پر پورے اترے ۔ 

 

 

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