صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف جی ای ایچ اے اور سمارٹ سٹی ہاؤسنگ لاہور کے مابین معاہدہ

  • اسلام آباد
ایف جی ای ایچ اے اور سمارٹ سٹی ہاؤسنگ لاہور کے مابین معاہدہ

مجوزہ رہائشی منصوبہ ملتان روڈ لاہور میں واقع تقریباً 750 کنال اراضی پر مشتمل ہے

 اسلام آباد(دنیا رپورٹ ) فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ اتھارٹی (FGEHA) اور سمارٹ سٹی ہاؤسنگ لاہور کے مابین ڈائریکٹر جنرل FGEHA، کیپٹن (ر) ظفر اقبال کی موجودگی میں لاہور میں رہائشی منصوبے کے آغازکے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ۔ اتھارٹی کی جانب سے ڈائریکٹر جوائنٹ ونچرفیاض عمر ،جبکہ سمارٹ سٹی ہاؤسنگ لاہور کی جانب سے سردار عادل عمر نے ایم -او- یو پر سائن کیے ۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایڈمن تنویر حیدر کھوکھر ،چیف انجینئر، ڈائریکٹر IT ،ڈائریکٹر فائنانس ، اور ایف جی ای ایچ اے کے دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔مجوزہ رہائشی منصوبہ ملتان روڈ لاہور میں واقع تقریباً 750 کنال اراضی پر مشتمل ہے ۔ منصوبے کو اینڈ پروڈکٹ/ٹرن کی ماڈل کے تحت آگے بڑھایا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

مین شاہراہوں ، گلی محلوں میں سٹریٹ لائٹس خراب

فیصل آباد کی گرین بیلٹس کی تزئین و آرائش کا فیصلہ

جھنگ پولیس میں احتسابی ،کرپشن پر اہلکاروں کیخلاف کارروائیاں

چنیوٹ : منشیات برآمدگی ، مقدمات کا فیصلہ، دونوں ملز موں کو 9، 9 سال قید

بغیر اجازت ممنوعہ ادویات کی خرید و فروخت ،2افراد کیخلاف مقدمہ

کار اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم،3 افراد زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
’’یہ بھی وہی ہے‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کاسٹیلو ڈی ساؤ ژورژے سے مکالمہ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
دانشور اور ایک نیم سیاسی نیم انقلابی کارکن
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جین زی اور استبدادی حکمرانی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
معشوق شہر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن