صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این ایچ اے کی تمام مقبوضہ اراضی واگزار کرائی جا ئے ،عبدالعلیم خان

  • اسلام آباد
این ایچ اے کی تمام مقبوضہ اراضی واگزار کرائی جا ئے ،عبدالعلیم خان

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر برائے مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا این ایچ اے کی تمام سرکاری اراضی سے غیر قانونی قبضہ واگزار کرا یا جا ئے ، قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی جا ئے ۔۔

 ملک میں کسی بھی جگہ ایک انچ زمین کسی کے غیر قانونی قبضے میں نہیں رہنی چاہیے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز نیشنل ہائی وے اتھارٹی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا ۔ انہوں نے کہا قومی شاہراہ N-5 کو فوری بحال کیا جا ئے ۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ایم 12 منصوبہ سال 2028ء کی اصل مقررہ تاریخ سے 6 ماہ قبل مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے این ایچ اے حکام کو ہدایت کی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت کھاریاں-راولپنڈی موٹروے سے متعلق تمام التوا شدہ محکمانہ امور بلا تاخیر نمٹائے جائیں۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

خاتون کی درخواست پر ایف آئی آر درج نہ ہونے پرایس ایچ او معطل

بھیرہ : موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے دو افراد جاں بحق

دو کروڑ ڈکیتی کا ڈراپ سین،ملازم اور ڈرائیور ہی لٹیرے نکلے

موٹر سائیکل نہر میں جا گری،باپ جاں بحق، بیٹا شدید زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
’’یہ بھی وہی ہے‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کاسٹیلو ڈی ساؤ ژورژے سے مکالمہ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
دانشور اور ایک نیم سیاسی نیم انقلابی کارکن
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جین زی اور استبدادی حکمرانی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
معشوق شہر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن