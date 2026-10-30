مردان ،بارات میں شامل گاڑی کو حادثہ ،دولہے سمیت 3افراد زخمی
مردان (نمائندہ دنیا )گوجر گڑھی رنگ روڈ پل کے قریب ایک افسوسناک ٹریفک حادثے میں بارات میں شامل گاڑی ڈمپر سے ٹکرا گئی، دولہے سمیت تین افراد شدید زخمی ہو گئے ۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی میڈیکل ٹیم نے موقع پر پہنچ کر تمام زخمیوں کو فوراً ابتدائی طبی امداد فراہم کی زخمیوں کی ۔
گوجر گڑھی رنگ روڈ پل کے قریب ایک افسوسناک ٹریفک حادثے میں بارات میں شامل گاڑی ڈمپر سے ٹکرا گئی، دولہے سمیت تین افراد شدید زخمی ہو گئے ۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی میڈیکل ٹیم نے موقع پر پہنچ کر تمام زخمیوں کو فوراً ابتدائی طبی امداد فراہم کی زخمیوں کی ۔
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