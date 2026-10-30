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آتش بازی کا سامان فروخت کرنیوالے 2افراد گرفتار

  • اسلام آباد
آتش بازی کا سامان فروخت کرنیوالے 2افراد گرفتار

راولپنڈی(این این آئی)گنجمنڈی پولیس نے آتش بازی کا سامان فروخت کرنے والے 2 افراد گرفتارکرکے 500 سوتر گولے ،16 شوٹر باکس،60 ہوائیاں،32کریکر ڈبیاں،12 انار اور دیگر سامان آتش بازی برآمدکرلیا۔

گنجمنڈی پولیس نے آتش بازی کا سامان فروخت کرنے والے 2 افراد گرفتارکرکے 500 سوتر گولے ،16 شوٹر باکس،60 ہوائیاں،32کریکر ڈبیاں،12 انار اور دیگر سامان آتش بازی برآمدکرلیا۔ 

 

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