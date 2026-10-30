چیک ڈس آنر کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری گرفتار
راولپنڈی(این این آئی)تھانہ بنی پولیس نے چیک ڈس آنر کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری گرفتارکرلئے ۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ بنی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چیک ڈس آنر کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری کو گرفتار کرلیا، اشتہاری جنوری 2026 سے پولیس کو مطلوب تھا ۔
تھانہ بنی پولیس نے چیک ڈس آنر کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری گرفتارکرلئے ۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ بنی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چیک ڈس آنر کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری کو گرفتار کرلیا، اشتہاری جنوری 2026 سے پولیس کو مطلوب تھا ۔
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